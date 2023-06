Casemiro no Manchester United: Novo capítulo da carreira

Casemiro no Manchester United é um novo capítulo da carreira deste jogador. Vamos explorar o carrer dele antes e durante o tempo no Manchester United.

Introdução

De acordo com as Notícias esportivas, Carlos Henrique Casimiro (nascido em 23 de fevereiro de 1992), conhecido como Casemiro, é um futebolista brasileiro que atua como meio-campista defensivo pelo clube Manchester United da Premier League e é capitão da seleção brasileira.

Conhecido por sua força, trabalho incansável e jogo agressivo, Casemiro é amplamente considerado um dos melhores meio-campistas defensivos de sua geração. Em 2022, ele deixou o Madrid para se juntar ao Manchester United, conquistando a EFL Cup em sua primeira temporada.

Jogando pela seleção brasileira desde 2011, Casemiro fez parte do elenco do Brasil nas Copas do Mundo da FIFA de 2018 e 2022, bem como em quatro edições da Copa América, vencendo a edição de 2019.

Carreira no clube

São Paulo

2003-2010: Carreira na base

Nascido em São José dos Campos, São Paulo, Casemiro foi um produto das categorias de base do São Paulo. A partir dos 11 anos, ele atuou como capitão da equipe do clube.

Desde cedo, ele era conhecido como “Carlão” – uma forma aumentativa de seu primeiro nome em português – e foi convocado para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA em 2009.

2010-2013: Sucesso consistente

Casemiro fez sua estreia na Série A em 25 de julho de 2010, em uma derrota fora de casa contra o Santos. Ele marcou seu primeiro gol como profissional em 15 de agosto, ajudando a um empate por 2 a 2 contra o Cruzeiro.

O São Paulo também conquistou a Copa Sul-Americana, e o jogador fez uma única aparição como substituto na vitória por 5 a 0 sobre a Universidad de Chile, na segunda partida das quartas de final, em 7 de novembro.

Real Madrid

2013-2015: Primeiros sucessos e empréstimo ao Porto

Em 31 de janeiro de 2013, Casemiro foi emprestado ao Real Madrid, na Espanha, sendo designado para o time B na Segunda Divisão. Ele fez sua primeira partida na competição em 16 de fevereiro, iniciando em uma derrota por 1 a 3 contra o Sabadell.

Casemiro estreou na La Liga em 20 de abril, jogando os 90 minutos na vitória por 3 a 1 sobre o Real Betis. Em 2 de junho, ele marcou seu primeiro gol na Europa, abrindo a vitória por 4 a 0 do time B sobre o Alcorcón no Estádio Alfredo Di Stéfano.

Oito dias depois de marcar seu primeiro gol pelo Real Madrid Castilla, a transferência foi tornada permanente por quatro anos, mediante o pagamento de uma taxa de R$18,738 milhões.

Casemiro foi emprestado ao Porto em 19 de julho de 2014, por uma temporada. Ele disputou um total de 41 jogos pelo clube português, marcando quatro gols, incluindo um gol de falta em 10 de março de 2015, na vitória por 4 a 0 em casa sobre o Basel, nas oitavas de final da UEFA Champions League.

2015-2016: Tornando-se titular

Em 5 de junho de 2015, Casemiro retornou ao Real Madrid, que ativou sua cláusula de recompra, e dois meses depois seu contrato foi prorrogado até 2021. Em 13 de março de 2016, ele marcou seu primeiro gol oficial pelos Merengues, cabeceando um escanteio cobrado por Jesé aos 89 minutos em uma vitória por 2 a 1 contra o Las Palmas.

Após ser em grande parte um jogador reserva sob o comando de Rafael Benítez, Casemiro se tornou titular sob o comando de seu sucessor Zinedine Zidane e contribuiu com 11 jogos na Liga dos Campeões daquela temporada. Na final contra o Atlético de Madrid, ele jogou os 120 minutos completos, e o Real Madrid conquistou seu 11º título nas penalidades após um empate por 1 a 1.

Em agosto de 2021, ele estendeu seu contrato até junho de 2025. Casemiro foi titular pelo Real Madrid quando conquistou o 14º título da Liga dos Campeões. Casemiro foi eleito o Homem do Jogo, quando o Real Madrid derrotou o Eintracht Frankfurt por 2 a 0 na Super Copa de 2022.

Casemiro no Manchester United

Baseado no site do Futemax, em 19 de agosto de 2022, Real Madrid e Manchester United anunciaram que haviam chegado a um acordo para a transferência de Casemiro. Três dias depois, ele assinou um contrato de quatro anos com o clube inglês, com opção de extensão por mais um ano.

Casemiro no Manchester United foi relatado como valendo £60 milhões, mais £10 milhões em bônus adicionais. Ele estreou pelo clube entrando como substituto em uma vitória fora de casa na Premier League contra o Southampton, em 27 de agosto.

Em 22 de outubro, Casemiro no Manchester United marcou seu primeiro gol na Premier League de cabeça aos 94 minutos, em um empate fora de casa por 1 a 1 contra o Chelsea.

Em 4 de fevereiro, Casemiro no Manchester United recebeu um cartão vermelho por conduta violenta durante uma partida contra o Crystal Palace, ao colocar as mãos no pescoço de Will Hughes durante uma discussão que também resultou em cartões amarelos para Anthony e Jeffrey Schlupp.

Isso resultou em uma suspensão doméstica de três jogos; o United venceu a partida por 2 a 1. Ele conquistou a EFL Cup em 26 de fevereiro, sua primeira conquista pelo clube, marcando o gol de abertura aos 33 minutos na final contra o Newcastle United. Sua atuação também lhe rendeu o Troféu Alan Hardaker.

Conclusão

